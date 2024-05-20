На забеге в Екатеринбурге умер марафонец

В Екатеринбурге во время атлетического полумарафона скончался 35-летний спортсмен из ЯНАО, сообщили очевидцы.

«Видел своими глазами, как и многие участники, что скорая проводила реанимационные действия», – сообщил свидетель трагедии.

Он уточнил, что врачам не удалось спасти жизнь атлета.

Погибшим оказался 35-летний Александр из Нового Уренгоя. Он вышел на дистанцию в 21 километр, но сошел с дистанции на 16 с половиной километрах, пишет Е1.

Корреспондент «ФедералПресс» направил запрос в пресс-службу СКР по Свердловской области. Там пообещали позже предоставить ответ.

Напомним, в этом году легкоатлетический полумарафон «Забег.рф» прошел не в центре Екатеринбурга. Его решили провести в новом микрорайоне города.