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На Славянском НПЗ в Краснодарском крае зафиксировали повреждения после атаки БПЛА

Специалисты зафиксировали повреждения на территории Славянского нефтеперерабатывающего завода в Краснодарском крае, который накануне подвергся атаке БПЛА со стороны киевского режима. Об этом ТАСС сообщил директор по комплексной безопасности группы компаний "Славянск ЭКО" Эдуард Труднев.

На Славянском НПЗ зафиксировали повреждения после атаки БПЛА
© РИА Новости
"Повреждения есть. Их масштаб и размер будут устанавливаться", - сказал Труднев.

Также Труднев сообщил, что специалисты выявили уязвимости в обороноспособности Славянского НПЗ и намерены провести работу для их устранения.

"Только что провели планерку по обороне нашего завода. Есть дыры в обороноспособности, мы учли и будем над этим работать. Это основная задача", - сказал Труднев.
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