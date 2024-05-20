На Славянском НПЗ зафиксировали повреждения после атаки БПЛА

Специалисты зафиксировали повреждения на территории Славянского нефтеперерабатывающего завода в Краснодарском крае, который накануне подвергся атаке БПЛА со стороны киевского режима. Об этом ТАСС сообщил директор по комплексной безопасности группы компаний "Славянск ЭКО" Эдуард Труднев.
"Повреждения есть. Их масштаб и размер будут устанавливаться", - сказал Труднев.
Также Труднев сообщил, что специалисты выявили уязвимости в обороноспособности Славянского НПЗ и намерены провести работу для их устранения.
"Только что провели планерку по обороне нашего завода. Есть дыры в обороноспособности, мы учли и будем над этим работать. Это основная задача", - сказал Труднев.