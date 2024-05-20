Украинский дрон-камикадзе атаковал город в Белгородской области

Дрон-камикадзе Вооруженных сил Украины утром 20 мая атаковал город Шебекино в Белгородской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

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Он заверил, что в результате падения беспилотного летательного аппарата с последующей детонацией никто не пострадал. При этом в двух многоквартирных домах выбило окна в четырех квартирах, также осколки дрона посекли фасады зданий.

В настоящее время на месте инцидента работают оперативные службы, уточнил Гладков.

Министерство обороны РФ сообщило, что российские средства противовоздушной обороны (ПВО) в ночь на 20 мая сбили и перехватили семь беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины над территориями Белгородской и Курской областей.

Накануне Гладков сообщал, что беспилотник влетел в окно жилого дома в Белгороде, пострадала 11-летняя девочка. Осколки от взорвавшегося дрона попали на детскую площадку, где в этот момент и находилась девочка.