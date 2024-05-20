Петербурженка обнаружила в своей квартире хостел для таксистов

Жительница Санкт-Петербурга, сдавшая свою квартиру в аренду, обнаружила в ней посторонних лиц, которые устроили там хостел для таксистов. Об этом сообщается в Telegram-канале объединенной пресс-службы судов города.

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«Ответчики с января 2022 года по 22 мая 2023 года без согласования с собственником и оформления договора найма жилого помещения, проникли в квартиру, завладев ключами, переданными им от третьих лиц, проживали в квартире 9 месяцев, устроив там хостел для таксистов, в результате чего привели квартиру в непригодное для проживания состояние», — отмечается в сообщении пресс-службы.

Владелица квартиры подала в суд на мужчину и женщину, открывших в ее квартире хостел. Суд взыскал с них рыночную стоимость ремонта квартиры (190 тыс. рублей), а также государственную пошлину.