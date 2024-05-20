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Tasnimnews: На месте крушения вертолета президента Ирана идет опознание жертв

На месте крушения вертолета президента Ирана идет опознание жертв, сообщает иранское информационное агентство Tasnimnews.

На месте крушения вертолета президента Ирана идет опознание жертв
© Российская Газета
"Работы по опознанию тел продолжаются", - говорится в сообщении.

Агентство публикует видеоролик, снятый примерно с двух километров от места падения вертолета. На склоне горы, поросшей деревьями, виден длинный обгорелый след, в конце которого лежит разбившийся вертолет.

Ранее иранское информагентство Mehr сообщило, что президент Ирана Ибрагим Раиси и министр иностранных дел страны Хосейн Амир Абдоллахиан погибли в результате крушения вертолета.

На борту вертолета находилось девять человек, среди которых - губернатор провинции Восточный Азербайджан Малек Рахмати, аятолла Мохаммад Али аль-е-Хашем и министр иностранных дел страны. Восемь из них погибли. Один из пилотов, по предварительным сведениям, жив.

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Иран, Исламская Республика