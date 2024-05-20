На месте крушения вертолета президента Ирана идет опознание жертв, сообщает иранское информационное агентство Tasnimnews.

© Российская Газета

"Работы по опознанию тел продолжаются", - говорится в сообщении.

Агентство публикует видеоролик, снятый примерно с двух километров от места падения вертолета. На склоне горы, поросшей деревьями, виден длинный обгорелый след, в конце которого лежит разбившийся вертолет.

Ранее иранское информагентство Mehr сообщило, что президент Ирана Ибрагим Раиси и министр иностранных дел страны Хосейн Амир Абдоллахиан погибли в результате крушения вертолета.

На борту вертолета находилось девять человек, среди которых - губернатор провинции Восточный Азербайджан Малек Рахмати, аятолла Мохаммад Али аль-е-Хашем и министр иностранных дел страны. Восемь из них погибли. Один из пилотов, по предварительным сведениям, жив.