В Иране начался процесс опознания тел погибших в катастрофе вертолета Раиси

Процесс опознания тел погибших в результате крушения вертолета президента Ирана Эбрахима Раиси начался на месте катастрофы на северо-западе страны.

Как сообщает агентство Tasnim, работы по опознанию тел всех жертв катастрофы идут на месте крушения.

Агентство отмечает, что "ни у одного из пассажиров вертолета не обнаружено признаков жизни, все они погибли". По его сведениям, в число погибших помимо Раиси входят министр иностранных дел Хосейн Амир Абдоллахиян, губернатор провинции Восточный Азербайджан Малек Рахмати, пятничный имам города Тебриз Мохаммад Али Але Хашем, начальник президентской охраны генерал Корпуса стражей исламской революции Мехди Мусави.

В состав экипажа входили два пилота и один технический работник, их имена не сообщаются.