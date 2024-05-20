В Новокузнецке задержали сбежавшего из СИЗО заключенного

Полицейские задержали жителя Новокузнецка, который в минувшую субботу сбежал из СИЗО. Об этом сообщили в ГУ МВД по Кемеровской области.

Ранее в региональном ГУФСИН сообщили, что местный житель, которого приговорили к четырем годам лишения свободы за грабеж, сбежал из СИЗО-2. Он отбывал наказание в отряде по хозяйственному обслуживанию и сбежал при выводе на хозяйственные работы.