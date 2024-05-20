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Второй спецборт МЧС России вылетел из Москвы в Тебриз

Второй спецборт МЧС России вылетел из Москвы в Тебриз для участия в поисках пропавшего вертолёта президента Ирана Ибрагима Раиси.

Второй спецборт МЧС России вылетел из Москвы в Тебриз
© РИА Новости

Информация об этом появилась в Telegram-канале ведомства.

Отмечается, что в составе сводной группировки числятся 47 специалистов Отряда «Центроспас» и Центра «Лидер», три кинологических расчёта, четыре единицы техники, в том числе вертолёт.

Ранее первый борт со спасателями и техникой МЧС России вылетел из подмосковного Жуковского в Тебриз.

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