В Воронежской области объявили опасность атаки БПЛА
Опасность атаки беспилотных летательных аппаратов объявлена на территории Воронежской области.
Об этом со ссылкой на РСЧС сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
"Опасность атаки беспилотных воздушных судов! Просим население соблюдать спокойствие! Если вы в помещении: не выходить на улицу, держаться подальше от оконных проемов, по возможности пройти в комнату, где отсутствуют окна. Если вы на улице: зайти в ближайшее здание, подъезд, паркинг, подземный переход. Дождаться отбоя угрозы", - сказано в сообщении.