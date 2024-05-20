На подлете к Курску сбили два вражеских беспилотника

Боевики ВСУ вновь попытались атаковать территорию России. Но им не дали этого сделать наши бойцы - два беспилотника неприятеля сбили в Курской области.

«Ночью два украинских БПЛА самолётного типа были сбиты над Обоянским районом Курской области. Спасибо бойцам ПВО!», - написал в своем Телеграм-канале врио губернатора Курской области Алексей Смирнов.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что дрон ВСУ залетел прямо в окно многоквартирного дома в Белгороде и взорвался. В итоге пострадала 11-летняя девочка, которая в этот момент играла на детской площадке.