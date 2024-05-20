В Приморье раскрыли убийство женщины 13-летней давности

Следователи в Приморье раскрыли убийство местной жительницы, произошедшее в 2011 году, сообщает пресс-служба Следственного управления СК РФ по региону. Обвинение предъявлено 74-летнему жителю Чугуевского района.

"Следователями СК России по Приморскому краю установлены обстоятельства безвестного исчезновения 60-летней женщины в селе Соколовка Чугуевского района. В ходе кропотливой работы по уголовному делу получены сведения о причастности 74-летнего местного жителя, которые подтвердились. Он признался, что 13 апреля 2011 года убил потерпевшую в доме по улице Советская в селе Соколовка в ходе ссоры после совместного распития спиртных напитков", - говорится в сообщении.

Уточняется, что тело погибшей обвиняемый спрятал в кладовку, а затем вывез на тележке к реке Соколовка, которая впадает в реку Уссури и сбросил в воду с высокого берега. Быстрое течение унесло тело. Когда женщину стали искать коллеги по работе, он сообщил, что она уехала, взяв паспорт и деньги. Получены и другие доказательства его причастности.

Мужчине предъявлено обвинение в совершении убийства (ч. 1 ст. 105 УК РФ), с его участием проведена проверка показаний на месте, где он подробно показал последовательность своих действий.