ЧП с вертолетом президента Ирана: главное

В воскресенье, 19 мая, вертолет, перевозивший президента Ирана Эбрахима Раиси, совершил жесткую посадку недалеко от ирано-азербайджанской границы. Связь с бортом была утрачена, ведутся поиски. «Рамблер» собрал основное, что известно к этому часу.

Состав делегации

Иранская делегация возвращалась на трех вертолетах из Азербайджана обратно в Иран. Два борта достигли цели назначения благополучно. Один был вынужден совершить жесткую посадку из-за тумана.

На его борту находились президент республики, министр иностранных дел Хосейн Амир Абдоллахиян, губернатор провинции Восточный Азербайджан Малик Рахмати и несколько других иранских чиновников.

Вертолеты, которые долетели, перевозили иранских министра энергетики Али Акбара Мехрабияна и министра дорог и городского развития Мехрдада Базрпаша.

Место посадки

По предварительным данным, вертолет сел в районе деревни Узи иранской провинции Восточный Азербайджан. После того, как стало известно о месте посадки, к нему направили восемь карет скорой помощи.

Спасательные группы

Спасатели начали поиски вертолета примерно через час после того, как стало известно о происшествии. Первоначально были направлены 20 отрядов, затем их количество увеличилось вдвое, заметил глава иранского общества Красного Полумесяца Пир Хосейн Коливанд.

Поиски осложняются туманом, плохой погодой, а также тем, что посадка произошла в труднодоступной горной местности, покрытой лесами.

Коливанд рассказал, что по предварительным данным, одна из поисково-спасательных групп добралась до места посадки.

Силам КСИР, армии и полиции Ирана поручено использовать свои возможности для поиска вертолета президента.

Реакция в Иране

Неназванный иранский чиновник заявил, что власти страны «все еще полны надежды, однако сообщения, поступающие с места посадки вертолета, вызывают очень серьезные опасения».

По его мнению, жизни высокопоставленных лиц находятся «под угрозой».

СМИ сообщили, что лидер Ирана аятолла Хаменеи провел экстренное заседание Совбеза страны после сообщений об аварии вертолета Раиси. Позже эта информация была опровергнута.

Вице-президент Ирана по исполнительным вопросам Мохсен Мансури направился на место жесткой посадки вертолета.

Реакция в западных странах

Евросоюз внимательно следит за ситуацией с вертолетом с президентом Ирана на борту, заметил глава Евросовета Шарль Мишель.

Официальные лица США предположили, что Раиси убили. СМИ Соединённых Штатов заявили, что о произошедшем доложили Байдену.

Личность Раиси

Раиси — сторонник жёсткой линии в системе власти в Иране, ранее он занимал пост министра юстиции. Он считается протеже верховного лидера Ирана — аятоллы Али Хаменеи, и, по некоторым предположениям, может стать его преемником.

Кто займет пост Раиси в случае его гибели

По закону, в случае гибели президента, его место займёт вице-президент Мохаммад Махбар.