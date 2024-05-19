Стало известно, кто находился в вертолете с президентом Ирана

Губернатор провинции Восточный Азербайджан находился в вертолете с президентом Ирана Эбрахимом Раиси, сообщило агентство Fars. Также на борту был министр иностранных дел страны Хосейн Амир Абдоллахиан.

Среди пассажиров этого вертолета были Раиси, министр иностранных дел Хосейн Амир Абдоллахиан, губернатор Восточного Азербайджана Малик Рахмати и еще несколько человек, — говорится в публикации.

О жесткой посадке вертолета президента Ирана ранее сообщил государственный телеканал IRIB. ЧП произошло возле города Верзеган недалеко от ирано-азербайджанской границы.

Как уточнило агентство Tasnim, колонна Раиси состояла из трех вертолетов. Сообщалось, что после жесткой посадки сам иранский лидер выжил, никто не пострадал. Позднее сообщение о состоянии иранского лидера было удалено.

Вертолет с президентом Ирана разбился у границы с Азербайджаном

По предварительной информации, вертолет, на борту которого находился президент Ирана Ибрахим Раиси, совершил жесткую посадку из-за погодных условий. В МВД республики утверждают, что ситуация находится под контролем. По меньшей мере 40 спасательных команд принимают участие в поисках вертолета в настоящий момент.