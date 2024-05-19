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Стало известно, кто находился в вертолете с Раиси

Губернатор провинции Восточный Азербайджан находился в вертолете с президентом Ирана Эбрахимом Раиси, сообщило агентство Fars. Также на борту был министр иностранных дел страны Хосейн Амир Абдоллахиан.

Стало известно, кто находился в вертолете с президентом Ирана
© globallookpress.com
Среди пассажиров этого вертолета были Раиси, министр иностранных дел Хосейн Амир Абдоллахиан, губернатор Восточного Азербайджана Малик Рахмати и еще несколько человек, — говорится в публикации.

О жесткой посадке вертолета президента Ирана ранее сообщил государственный телеканал IRIB. ЧП произошло возле города Верзеган недалеко от ирано-азербайджанской границы.

Как уточнило агентство Tasnim, колонна Раиси состояла из трех вертолетов. Сообщалось, что после жесткой посадки сам иранский лидер выжил, никто не пострадал. Позднее сообщение о состоянии иранского лидера было удалено.

Вертолет с президентом Ирана разбился у границы с Азербайджаном

По предварительной информации, вертолет, на борту которого находился президент Ирана Ибрахим Раиси, совершил жесткую посадку из-за погодных условий. В МВД республики утверждают, что ситуация находится под контролем. По меньшей мере 40 спасательных команд принимают участие в поисках вертолета в настоящий момент.

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