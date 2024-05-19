Беспилотник ВСУ влетел в окно квартиры в Белгороде

В Белгороде беспилотник самолетного типа влетел в окно многоквартирного дома, от взрыва и падения осколков пострадала 11-летняя девочка. Об этом 19 мая сообщил в соцсети губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Глава региона уточнил, что не была в квартире, а играла во дворе на детской площадке.

«Ребенка с закрытой черепно-мозговой травмой, контузией и осколочными ранениями грудной клетки бригада скорой доставила в детскую областную клиническую больницу, — проинформировал Гладков. — Медики оценивают состояние пострадавшей как средней степени тяжести».

По предварительным данным, в шесть квартирах в результате атаки повреждены балконы и окна. Кроме того, повреждения получил автомобиль. На месте событий работают оперативные службы.

Ранее Гладков сообщил, что за сутки ВСУ атаковали регион с применением ракет и дронов более 90 раз. В Белгородском районе пострадали два человека.

Как писала «Парламентская газета», средства ПВО за сутки уничтожили 103 неприятельских беспилотника в российских регионах. По данным Минобороны РФ, только в Краснодарском крае было сбито или подавлено 57 дронов.