Спасатели прибыли в район аварийной посадки вертолета с президентом Ирана

Спасательные команды достигли места, где совершил аварийное приземление вертолет с президентом Ирана Эбрахимом Раиси на борту. Об этом сообщает локальный телеканал Press TV в Telegram.

«Спасатели достигли ЧП», — указывается в материале.

Перед этим сообщалось, что плохие погодные условия мешают спасателям добраться до места аварийной посадки вертолета с президентом Ирана на борту.

Вертолет с президентом Ирана разбился у границы с Азербайджаном

Днем 19 мая вертолет с президентом Ирана совершил жесткую посадку у города Верзеган недалеко от ирано-азербайджанской границы. На борту также находились министр иностранных дел исламской республики Хосейн Амир Абдоллахиан и ряд других иранских чиновников. В настоящее время стало известно, что глава государства в порядке, он едет на автомобиле в составе кортежа в Тебриз.