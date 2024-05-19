Сотрудник МЧС скончался во время конкурса по поднятию тяжестей

В Тюмени спортсмен умер во время соревнований по силовому экстриму. Он поднял большой вес, после чего у него остановилось сердце, сообщает издание «Наш город».

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Инцидент произошел накануне, на турнире «Тюмень сильная». Участники соревновались в пауэрлифтинге, армрестлинге, MMA, силовом экстриме.

Трагедия произошла на площади у выставочного зала «Тюменская ярмарка». Момент происшествия попал на видео.

На кадрах видно, что спортсмен поднимает штангу на вытянутых руках. Его действия комментирует диктор. Слышны крики одобрения зрителей. Выполнив упражнение атлет отходит в сторону, его шатает. Он опускается сначала на корточки, а затем падает на землю. К нему сразу бросается один из участников соревнований.

Медики пытались реанимировать спортсмена, но он скончался.

Погибший — сотрудник МЧС Михаил. Он был постоянным участником соревнований по подъему тяжестей. У мужчины остались жена и ребёнок.

Причины смерти пока не установлены.