Названа возможная причина смерти пропавшей в Москве школьницы

Следователи продолжают разбираться в обстоятельствах гибели 13-летней девочки, которая была найдена мертвой на территории Измайловского парка сегодня утром. По данным пресс-службы ГСУ СК РФ по Москве, из этой же локации госпитализировали подругу потерпевшей с отравлением предположительно психотропными веществами.

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В настоящее время отравление психотропными веществами считается одной из версий смерти 13-летней школьницы. На ее теле не обнаружены признаки насильственной смерти. Для выяснения всех обстоятельств назначен ряд экспертиз.

В московском парке нашли тело пропавшей 13-летней девочки

Как сообщила пресс-служба столичной прокуратуры, мать погибшей обратилась в правоохранительные органы 17 мая, заявив, что ее дочь 2010 года рождения не вернулась вечером домой.