При взрыве в Турции пострадали семь человек

В результате взрыва в жилом доме в турецкой провинции Токат пострадали семь человек. Об этом сообщает телеканал TRT Haber.

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Отмечается, что среди пострадавших при взрыве семеро полицейских.

До этого сообщалось, что на западе Турции начался крупный пожар. Пожар начался в промышленной зоне Ататюрк в районе Чигли города Измир.

Возгорание произошло на заводе по производству резины, огонь перекинулся на завод по производству пластика. Отмечается, что к тушению привлекли бригады пожарных из соседних районов.

Также сообщалось, что в Турции произошла авария с участием туристического и полицейского автобусов. Авария произошла в городе Эдирне на северо-востоке страны около 20:00 часов мск. Автобусы столкнулись на 6 км шоссе «Эдирне — Капыкуле». В результате столкновения пострадали 11 человек. Отмечается, что на место ДТП выехали полицейские и медицинские бригады.