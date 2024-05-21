При атаке дрона в Белгородской области погибла женщина

Одна мирная жительница погибла, три человека получили ранения в результате атаки украинского дрона-камикадзе на автомобиль в поселке Октябрьский Белгородской области.
Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
"Дроном-камикадзе атакован движущийся легковой автомобиль, в котором находились водитель и три пассажира. Инцидент произошел рядом с КПП поселка Октябрьский в Белгородском районе. К большому горю, есть погибшая - в результате взрыва от полученных ран женщина скончалась на месте", - написал он в своем Telegram-канале.
Гладков уточнил, что три члена семьи этой женщины были ранены.
"Свекровь погибшей с открытой черепно-мозговой травмой бригадой скорой доставлена в областную клиническую больницу, свекр и муж с осколочными ранениями разных частей тела - в Городскую больницу №2 города Белгорода", - добавил он.