При атаке дрона в Белгородской области погибла женщина

Одна мирная жительница погибла, три человека получили ранения в результате атаки украинского дрона-камикадзе на автомобиль в поселке Октябрьский Белгородской области.

Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

"Дроном-камикадзе атакован движущийся легковой автомобиль, в котором находились водитель и три пассажира. Инцидент произошел рядом с КПП поселка Октябрьский в Белгородском районе. К большому горю, есть погибшая - в результате взрыва от полученных ран женщина скончалась на месте", - написал он в своем Telegram-канале.

Гладков уточнил, что три члена семьи этой женщины были ранены.