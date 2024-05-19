В московском парке нашли тело пропавшей 13-летней девочки

Тело 13-летней девочки найдено в лесопарке на востоке Москвы, сообщила столичная прокуратура.

"Прокуратура Восточного административного округа контролирует ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по факту обнаружения тела несовершеннолетней в лесопарковой зоне вблизи Большого Купавенского проезда", - говорится в сообщении.

Причина смерти девочки пока не установлена, будет проведена судебно-медицинская экспертиза.

Девочка пропала 17 мая. В полицию обратилась ее мать, когда ребенок не вернулся домой. Кроме полиции, в поисках принимали участие несколько десятков волонтеров отряда "Лиза алерт".