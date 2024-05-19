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Mash: в Башкирии неизвестный преследовал школьницу и приставал к мальчикам

В Уфе неизвестный мужчина преследовал третьеклассницу, которая возвращалась домой. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Batash.

В Уфе мужчина преследовал школьницу и приставал к мальчикам на детской площадке
© РИА Новости

Девятилетняя школьница возвращалась домой, когда заметила, что за ней идет неизвестный мужчина, она ускорила шаг, но незнакомец не отставал. Девочке удалось забежать в подъезд и добраться до квартиры, мужчина тоже пытался войти в подъезд следом за ребенком.

Школьница рассказала о произошедшем родителям, семья обратилась с заявлением в правоохранительные органы. По словам местных жителей, злоумышленник также приставал к мальчикам на детской площадке, он звал детей поиграть в мяч и встретиться вечером.

До этого сообщалось, что в Поселке Боровский Тюменской области местные жители задержали мужчину, который пытался затащить ребенка в кусты. Действия мужчины заметили прохожие, незнакомца схватил отец пострадавшего ребенка, он вызвал на место происшествия скорую помощь и полицию, подозреваемый задержан. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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