Раскрыты подробности атаки беспилотников на НПЗ на Кубани

Беспилотные летательные аппараты, которыми украинские войска ударили ночью по Славянскому нефтеперерабатывающему заводу в Краснодарском крае, были начинены поражающими элементами, рассказал ТАСС директор по комплексной безопасности группы компаний «Славянск ЭКО» Эдуард Труднев. По его словам, дроны несли заряды со стальными шариками.

В этот раз БПЛА были больше, заряды несли намного больше, также были начинены поражающими элементами в виде стальных шариков, — заявил Труднев.

Ранее он сообщил о приостановке работы нефтеперерабатывающего завода в Славянске-на-Кубани после удара украинских беспилотников. По словам Труднева, в настоящее время оценивается причиненный ущерб. На месте происшествия работают силовые ведомства, проводятся следственные мероприятия.

Славянский НПЗ приостановил работу после атаки беспилотников

До этого глава Славянского района Роман Синяговский сообщил о падении шести украинских беспилотников на территории НПЗ в Славянске-на-Кубани. В результате там прогремело несколько взрывов. Пострадавших среди персонала завода и местных жителей нет.

Также ранее Минобороны России сообщило, что средства ПВО сбили девять оперативно-тактических ракет ATACMS и один беспилотник в небе над Крымом. Еще три дрона нейтрализовали над Белгородской областью и 57 — над Краснодарским краем.