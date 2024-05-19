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Появились подробности об атаковавших Славянский НПЗ беспилотниках

Беспилотные летательные аппараты, которыми украинские войска ударили ночью по Славянскому нефтеперерабатывающему заводу в Краснодарском крае, были начинены поражающими элементами, рассказал ТАСС директор по комплексной безопасности группы компаний «Славянск ЭКО» Эдуард Труднев. По его словам, дроны несли заряды со стальными шариками.

Раскрыты подробности атаки беспилотников на НПЗ на Кубани
© РИА Новости
В этот раз БПЛА были больше, заряды несли намного больше, также были начинены поражающими элементами в виде стальных шариков, — заявил Труднев.

Ранее он сообщил о приостановке работы нефтеперерабатывающего завода в Славянске-на-Кубани после удара украинских беспилотников. По словам Труднева, в настоящее время оценивается причиненный ущерб. На месте происшествия работают силовые ведомства, проводятся следственные мероприятия.

Славянский НПЗ приостановил работу после атаки беспилотников

До этого глава Славянского района Роман Синяговский сообщил о падении шести украинских беспилотников на территории НПЗ в Славянске-на-Кубани. В результате там прогремело несколько взрывов. Пострадавших среди персонала завода и местных жителей нет.

Также ранее Минобороны России сообщило, что средства ПВО сбили девять оперативно-тактических ракет ATACMS и один беспилотник в небе над Крымом. Еще три дрона нейтрализовали над Белгородской областью и 57 — над Краснодарским краем.

Происшествия
Роман Синяговский
Минобороны России
Республика Крым
Славянск-На-Кубани
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