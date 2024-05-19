Под Красноярском сошли с рельсов пять вагонов грузового поезда

В Березовском районе Красноярского края сошли с рельсов пять вагонов грузового поезда. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Инцидент произошел в воскресенье, 19 мая, около 13.00 (09.00 мск) на участке между станциями Красноярск-Восточный и Сорокино Красноярской железной дороги.

В ведомстве пояснили, что специалисты в настоящее время ведут восстановительные работы.

Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются, ведется проверка исполнения законодательства о безопасности движения на железнодорожном транспорте, констатировали в прокуратуре.

МЧС раскрыло подробности схода с рельсов грузовых вагонов под Волгоградом

Ранее в РЖД сообщили о сходе 14 грузовых вагонов на Забайкальской железной дороге. В связи с инцидентом были остановлены пассажирские поезда, следовавшие по маршрутам Москва — Владивосток и Чита — Благовещенск.