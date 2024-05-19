Славянский НПЗ приостановил работу после атаки беспилотников

В Краснодарском крае приостановил работу «Славянский нефтеперерабатывающий завод», рассказал директор по комплексной безопасности группы компаний «Славянск ЭКО» Эдуард Труднев. Об этом пишет «Интерфакс».

В компании пояснили, что пока сложно назвать сроки возвращения завода к работе.

«Прилеты были. Завод сейчас остановлен. Ущерб считаем, работают силовые ведомства», — уточнил Труднев.

Ранее глава Славянского района Кубани Роман Синяговский сообщил, что в ночь на воскресенье, 19 мая, на территории НПЗ в Славянске-на-Кубани упали шесть беспилотников.

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«Славянск ЭКО» осуществляет первичную и вторичную переработку нефти, поставляет свои продукты как на экспорт, так и на внутренний рынок. Ключевым активом компании является Славянский НПЗ.