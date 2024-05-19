Учительница из Петербурга отдала мошенникам 10 млн рублей, чтобы обезопасить счет

Учительница начальных классов из Петербурга лишилась 10 миллионов рублей из-за аферистов. Об этом сообщает 78.ru.

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По словам самой 53-летней пострадавшей, ей позвонил якобы сотрудник «Росмониторинга». По словам неизвестного, женщине необходимо было обезопасить свои средства от мошенников. Для этого петербурженка взяла кредит и направила сумму на указанные абонентом счета.

С неизвестными учительница общалась в период с 5 марта до 18 апреля. Только спустя месяц она поняла, что с ней говорили мошенники и отправилась в полицию.

Правоохранители приняли заявление и возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере. На данный момент проводятся все необходимые мероприятия, которые позволят разыскать аферистов.

До этого в Ульяновской области злоумышленники выманили у местного жителя два миллиона рублей. Они заявили, что мужчине необходимо взять максимальное количество кредитов. Таким образом он якобы поможет поймать преступника, который пытался снять деньги с его счетов.