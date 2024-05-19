Две группы мужчин устроили перестрелку в Кемерове.

Об этом сообщили в местном МВД.

По данным ведомства, задержаны шесть человек. Остальных продолжают разыскивать.

У задержанных участников перестрелки изъяли оружие, оказавшееся травматическим. Никто из мужчин в ходе конфликта не пострадал.

Причины перестрелки неизвестны.

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Ранее перестрелка произошла около ресторана в подмосковном Видном, пулевые ранения получили три человека, один из них скончался в больнице.