Раскрыты детали стрельбы во дворе российской многоэтажки

Ранним утром в одном из дворов столицы Кузбасса восемь мужчин открыли стрельбу. Все они задержаны. Об этом сообщили в пресс-службе главного управления МВД по региону.

«В полицию обратилась местная жительница и сообщила, что во дворе на улице Мичурина конфликтуют неизвестные, слышны звуки, похожие на выстрелы», – рассказали в пресс-службе.

На месте ЧП были направлены отряды полиции, а также следственно-оперативная группа. В итоге выяснилось, что между двумя компаниями мужчин произошел конфликт, в ходе которого они начали стрелять. Во время инцидента никто не пострадал. Местные жители в соцсетях сообщают, что перестрелка случилась между мигрантами, поскольку с улицы доносилась иностранная речь.

Четверо участников конфликта были задержаны на месте, а остальным удалось скрыться. Правда, чуть позже они были задержаны сотрудниками полиции.

«Все задержанные – местные жители. Полицейскими изъяты три единицы травматического оружия», – резюмировали в ведомстве.

В следственном управлении СК РФ по региону также сообщили, что по факту перестрелки возбуждено уголовное дело.