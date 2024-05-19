Годовалый ребенок пострадал, катаясь на карусели во дворе дома в Южно-Сахалинске

В Южно-Сахалинске годовалый ребенок получил травму руки, катаясь на карусели во дворе дома, потребовалась помощь медиков. Об этом сообщает "АСТВ".

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Инцидент произошел во дворе дома по проспекту Победы, мать решила прокатить годовалого сына на карусели, не обратив внимания на ветхое состояние металлической конструкции.

"В какой-то момент он засунул пальчик в механизм, который располагался сверху. Он оказался открыт, а я сразу на это не обратила внимание. Палец зажало, самостоятельно вытащить он его не смог", — рассказала женщина.

Мать раскрутила карусель в обратную сторону и освободила палец сына, семья обратилась за медицинской помощью. У пострадавшего травма ногтевой пластины, перелома нет.

Как сообщили в управляющей компании, обслуживающей дом, детская площадка находится в аварийном состоянии, ее частично демонтировали в прошлом году.