Самолет «Уральских авиалиний» сбил человека в Кольцово

В аэропорту Екатеринбурга лайнер авиакомпании "Уральские авиалинии" сбил человека. Инцидент произошел во время руления, когда Airbus A320 готовился к вылету в Бишкек, сообщает портал Е1.ru.

Как только машина начала движение, шасси задело техника по выпуску. Он госпитализирован с травмой ноги, передает "Уралинформбюро".

"Во время выруливания со стоянки самолета выпускающий техник получил травму ноги. На место вызвали бригаду скорой помощи, обстоятельства выясняются", – прокомментировали в авиакомпании.

Вылет был запланирован на 6.15. В итоге пассажиров отправили в пункт назначения на три с половиной часа позже.