На Сахалине сгорели более 40 дачных домов

Более 40 дачных домов и хозяйственных построек сгорели в селе Восток Поронайского городского округа на Сахалине. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Сахалинской области

«В 03:08 19 мая поступила информация о пожаре 43 деревянных строений (7 дачных домов и 36 хозяйственных построек) в населенном пункте Восток Поронайского городского округа на ул. Мира, 32. Пострадавших нет», – передает сообщение ТАСС.

Пожар был локализован на площади 2,1 тыс. кв. метров. В ведомстве уточнили, что все постройки сгорели полностью.

По предварительной версии, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем. Тушение затруднял сильный ветер.

Всего к тушению были привлечены 21 человек и 7 единиц техники.