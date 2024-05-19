МВД России объявило в розыск замглавы офиса Зеленского

МВД России объявило в розыск замглавы офиса президента Украины
Замглавы офиса президента Украины офицер действующего резерва военной разведки Роман Машовец объявлен в розыск по уголовной статье. Это следует из базы розыска МВД России.
"Машовец Роман Васильевич. Разыскивается по статье УК РФ", - указано в базе.
По какой статье ведется розыск, не уточняется.
В июле 2023 года в Центре общественных связей ФСБ России сообщили, что Машовец является координатором агентурной сети ГУР МО Украины, готовившей покушения на главу Крыма Сергея Аксенова, председателя парламента Крыма Владимира Константинова и мэра Ялты Янину Павленко.
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Машовец занимает должность замглавы офиса президента Украины с 2020 года.