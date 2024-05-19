МВД России объявило в розыск замглавы офиса Зеленского

Замглавы офиса президента Украины офицер действующего резерва военной разведки Роман Машовец объявлен в розыск по уголовной статье. Это следует из базы розыска МВД России.

"Машовец Роман Васильевич. Разыскивается по статье УК РФ", - указано в базе.

По какой статье ведется розыск, не уточняется.

В июле 2023 года в Центре общественных связей ФСБ России сообщили, что Машовец является координатором агентурной сети ГУР МО Украины, готовившей покушения на главу Крыма Сергея Аксенова, председателя парламента Крыма Владимира Константинова и мэра Ялты Янину Павленко.

Владимира Зеленского и Петра Порошенко объявили в розыск в РФ по статьям УК

Машовец занимает должность замглавы офиса президента Украины с 2020 года.