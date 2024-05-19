Беспилотники ВСУ попытались атаковать аэродром в Краснодарском крае

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) попытались атаковать аэродром в станице Кущевская Краснодарского края. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

В публикации уточняется, что работает система противовоздушной обороны (ПВО). Согласно предварительным данным, аэродром в станице Кущевская пытались атаковать минимум пять беспилотников. Официальной информации пока нет.

Ранее взрывы раздались в городе Выборг Ленинградской области. После этого стал виден столб дыма, начался пожар в районе местной нефтебазы. Официальных данных о происшествии и причине возгорания пока нет.