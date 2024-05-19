В Белгородской области загорелся храм после атаки дрона ВСУ

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в воскресенье, 19 мая, сообщил, что кровля храма загорелась в селе Малое Городище из-за падения украинского дрона-камикадзе.

— Село Малое Городище Новооскольского городского округа подверглось атаке со стороны ВСУ с помощью дрона-камикадзе. Никто не пострадал. В результате его падения с последующей детонацией произошло возгорание кровли храма Сергия Радонежского, — написал он в Telegram-канале.

В настоящее время пожарные тушат объект.

Стало известно о пострадавших от атаки ВСУ под Белгородом

Каменное здание храма Сергия Радонежского в Малом Городище возвели около века назад, а деревянная церковь, которая стояла там до постройки храма, появилась в начале XIX века. Здание является памятником архитектуры.

Два человека пострадали при сбросе взрывного устройства с украинского беспилотника в селе Петровка Белгородского района. Об этом 18 мая сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Отражение ракетной атаки на Севастополь завершено, в настоящее время поступают сообщения об упавших осколках и суббоеприпасах. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.