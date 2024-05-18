В Приморском районе Петербурга загорелся цех

Пожарные в Санкт-Петербурге по повышенному номеру сложности тушат возгорание на площади 100 кв. м в цехе в Приморском районе города. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по городу.

"18 мая, в 18:19 мск, поступило сообщение о пожаре по адресу: Приморский район, улица Автобусная, дом 3. В здании цеха размером 20 на 100 метров происходит горение на площади 100 кв. м. В 18:26 мск пожару присвоен дополнительный номер 1-бис", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что сведения о пострадавших не поступали.

К ликвидации пожара от МЧС привлечено 7 единиц техники и 30 человек личного состава.