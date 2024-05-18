Совладелец компании "Oлимпситистрой" Александр Фомин, арестованный по обвинению в даче взятки заместителю министра обороны Тимуру Иванову, имеет связи в руководстве предприятий Минобороны, а потому может угрожать свидетелям по своему уголовному делу. Об этом сказано в постановлении суда о заключении обвиняемого под стражу.

"Фомин А. Г. обладает значительными финансовыми ресурсами, является доверенным лицом заместителя министра обороны Российской Федерации Тимура Иванова и имеет значительные связи среди руководства предприятий Минобороны России и коммерческих структур, подконтрольных Тимуру Иванову, в силу чего обладает реальной возможностью угрожать свидетелям и другим участникам уголовного судопроизводства либо иным образом воздействовать на них с целью избежать уголовной ответственности за инкриминируемое ему деяние", - сказано в документе.

В нем также отмечается, что Фомин имеет заграничный паспорт и регулярно выезжает за пределы России, при этом для проживания в иностранном государстве располагает близкими знакомыми и деловыми партнерами. Все вышеперечисленное служит основанием для отправку Фомина под стражу.

Фомин арестован до 23 июня 2024 года. Как сообщали ТАСС в правоохранительных органах, он дал показания на Иванова.

Басманный суд Москвы 24 апреля арестовал Иванова по обвинению в получении взятки в особо крупном размере. По тому же делу были арестованы бизнесмены Сергей Бородин и Александр Фомин. Следствие устанавливает причастность заместителя министра к возможным иным должностным преступлениям, а в деле могут появиться новые фигуранты, отмечали в правоохранительных органах. Иванов отвергает причастность к получению взятки и заявляет о готовности давать развернутые показания, чтобы доказать свою невиновность. Счета и активы всех фигурантов дела арестованы в рамках обеспечительных мер.