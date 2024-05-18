Полиция задержала подозреваемого в публичном убийстве девушки

Полиция Екатеринбурга задержала подозреваемого в убийстве бывшей супруги на глазах у прохожих, рассказал журналистам руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых. По его данным, орудие убийства мужчина успел выбросить до задержания, передает РИА Новости.

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Орудие преступления — колюще-режущий предмет, он успел выбросить, сейчас сыщики его разыскивают. Личность нападавшего полицией установлена. Это местный житель по имени Сергей, 1985 года рождения, бывший сожитель погибшей женщины, вместе они прожили много лет, у них есть совместный девятилетний ребенок. Примерно полгода назад они расстались, — уточнил Горелых.

Представитель МВД добавил, что подозреваемый уже дважды был судим за грабежи и единожды — за мошенничество. Вскоре правоохранители доставят мужчину на освидетельствование, которое покажет, есть в его крови запрещенные вещества.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге мужчина на глазах у прохожих зарезал молодую девушку, он нанес своей жертве минимум три ножевых ранения и скрылся. Очевидцы подбежали к лежащей на земле пострадавшей и пытались остановить кровь, однако девушка скончалась до приезда врачей.

Подруга погибшей рассказала, что жертва в момент убийства встречалась с другим мужчиной, однако прежний муж не хотел отпускать ее. Женщина подчеркнула, что подозреваемый не имел зависимостей, и предположила, что причиной убийства стала ревность.