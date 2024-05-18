«Шлагбаум-убийца» протыкает автомобили в Ростове

Шлагбаум чуть не убил несколько человек в садовом товариществе «Заря» в Ростове-на-Дону. На опубликованном Telegram-каналом SHOT видео видно, как подъемная перекладина воткнулась в стекло проезжавшей машины.

По данным канала, инцидент с «адским» шлагбаумом происходит не впервые. Ситуация, когда жизнь людей находилась под угрозой, случалась дважды. Первый случай произошел в марте, второй — 17 мая.

На видео заметно, что водители и пассажир в последний момент успели увернуться, их чудом не проткнуло стрелой.

Ранее житель Екатеринбурга в камуфляже снес шлагбаум рядом с небоскребом «Высоцкий». Водитель попытался избежать платы в 200 рублей за часовую стоянку на парковке. Машина заехала на территорию знаменитого здания вечером и простояла там чуть больше часа. В администрации «Высоцкого» сообщили, что изучали камеры видеонаблюдения для установления личности водителя.

Автомобиль злоумышленника был зарегистрирован в Челябинске. Инцидент произошел 6 апреля.