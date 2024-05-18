Инцидент произошел в субботу около 12 часов дня на улице Победы. Мужчина несколько раз ударил жертву ножом, этот момент попал на камеру. Предполагаемый убийца уже пришел в полицию с повинной, это бывший муж женщины, сообщает Shot.

На кадрах видно, что нападавший три раза ударил жертву ножом. Очевидцы вызвали скорую и пытались остановить кровь, но спасти женщину не удалось.

В убийстве подозревается бывший муж. Он не смог смириться с тем, что супруга ушла от него к другому.

У погибшей 30-летней Анны осталась 9-летняя дочка.

По словам близких, пара давно разошлась, дочь осталась жить с Анной. Но экс-супруг Сергей начал преследовать женщину: приходил к ней на работу в банк и устраивал скандалы. Есть данные, что он неоднократно избивал Анну, а в прошлом году сломал ей нос.

Недавно экс-муж узнал о романе Анны с другим мужчиной. После этого и произошла трагедия.

Погибшая участвовала в местном конкурсе красоты, была кандидатом в мастера спорта по лёгкой атлетике, по профессии она технолог-эксперт.