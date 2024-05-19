Полиция раскрыла подробности убийства девочки в Ростовской области

Стали известны подробности убийства маленькой девочки под Ростовом-на-Дону.

Восьмилетняя девочка была задушена, на шее ребенка обнаружили пакет. Об этом пишет aif.ru.

Напомним, 17 мая тело ребенка было обнаружено в лесопосадке с признаками насильственной смерти. В ходе допроса 25-летний подозреваемый свою вину в совершении преступления признал в полном объеме. Мужчина пояснил, что, находясь за рулем автомашины, проезжал по станице Ольгинской, где увидел ранее незнакомую девочку и предложил подвезти ее домой. После того, как она села в автомобиль, он вывез ее в безлюдное место, где убил.

В Улан-Удэ тело пропавшего ребенка нашли внутри стиральной машинки

Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего.