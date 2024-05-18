В Екатеринбурге на глазах у людей зарезали девушку

В Екатеринбурге парень на глазах у прохожих зарезал молодую девушку, он нанес своей жертве минимум три ножевых ранения и скрылся, сообщает Telegram-канал SHOT. Очевидцы подбежали к лежащей на земле пострадавшей и пытались остановить кровь, однако девушка скончалась до приезда врачей.

Нападение произошло сегодня, 18 мая, в районе улицы Победы на Уралмаше. По данным SHOT, между нападавшим и жертвой, которые знали друг друга, произошел конфликт. Девушка несколько раз просила его отойти от нее, однако тот достал нож, нанес удары и сразу же убежал. Подозреваемый позднее сдался сотрудникам полиции.

Ранее житель Иркутской области зарезал жену во время бракоразводного процесса в ЗАГСе. В какой-то момент супруг достал нож и несколько раз ударил им жену, она скончалась на месте до приезда скорой. Убийцу задержали. Известно, что пара прожила вместе меньше месяца.

В апреле в селе Селедково Красноярского края 46-летний мужчина зарезал 52-летнюю сожительницу из-за того, что она выпила весь алкоголь в доме. Мужчина попытался скрыть убийство. Он переодел женщину в чистую одежду и уложил в кровать, после чего сообщил соседям о ее смерти.