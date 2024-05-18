Налетчик в маске ворвался в московский банк, угрожая пистолетом

Попытка ограбить банк произошла в субботу утром в Москве. Мужчина в маске и с пистолетом ворвался в офис и ударил кассира по голове. Об инциденте сообщает прокуратура Москвы.

«Рано утром мужчина зашел в отделение кредитной организации, расположенной на ул. Генерала Кузнецова, где напал на сотрудницу, ударил ее по голове и прошел в помещение кассы», — говорится в сообщении.

По данным SHOT, попытка ограбления произошла в субботу около 9 утра. Налетчик пришел в отделение «Трансстройбанка» на улице Генерала Кузнецова.

Он дважды ударил по голове кассиршу и потребовал отдать ему наличные деньги. Однако у женщины не было ключей от хранилища, они находились у коллеги, которая ещё не пришла на работу.

Грабитель ретировался без денег, сейчас его разыскивают.

Кассиршу осмотрели медики, серьёзных травм она не получила.