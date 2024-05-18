Энергоснабжение Севастополя полностью восстановлено после атаки дронов ВСУ

Подача электроэнергии в Севастополь восстановлена после атаки ВСУ на энергетическую инфраструктуру города. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

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"Сегодня в шесть часов утра все ремонтные работы на подстанции "Севастополь" были завершены, энергоснабжение города восстановлено полностью", - написал он.

Массированная атака беспилотников на Крым и Севастополь произошла в ночь на 17 мая. Российские военные сбили в небе более 50 воздушных дронов, а также уничтожили в море шесть безэкипажных катеров.

По словам Развожаева, целью была гражданская энергетическая инфраструктура Севастополя. Обломки сбитого БПЛА упали на электроподстанцию, из-за чего часть города осталась без света. Ремонт занят около суток. Для обеспечения Севастополя электроэнергией были подключены мощные резервные генераторы.

Накануне в городе-герое были отменены занятия в школах, закрыты детские сады. При этом больницы и поликлиники продолжали работать в обычном режиме. По нескольким маршрутам не ходили троллейбусы. Также вечером 17 мая и ночью 18 мая в городе не работало уличное освещение и светофоры.

Губернатор поблагодарил министра энергетики России Сергея Цивилева за оказанную поддержку в устранении последствий ЧП, а также энергетиков и коммунальщиков, которые принимали участие в восстановительных работах.