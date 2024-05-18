Подозреваемый в убийстве ребенка в Ростовской области признал вину

В Ростовской области подозреваемый в убийстве восьмилетней девочки признал вину. В Ростовской области задержали 25-летнего подозреваемого в убийстве восьмилетней девочки.

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Ранее сообщалось, что 17 мая тело ребенка было обнаружено в лесопосадке с признаками насильственной смерти.

В ходе допроса подозреваемый свою вину в совершении преступления признал в полном объеме. Мужчина пояснил, что, находясь за рулем автомашины, проезжал по станице Ольгинской, где увидел ранее незнакомую девочку и предложил подвезти ее домой. После того, как она села в автомобиль, он вывез ее в безлюдное место, где убил.

В суд направлено ходатайство об избрании в отношении злоумышленника меры пресечения в виде заключения под стражу, сообщает СУ СК России по Ростовской области.

Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Назначено проведение судебно-медицинской экспертизы с целью установления точной причины смерти ребенка.