В Белгороде произошел взрыв

Взрыв был слышен в Белгороде после запуска сирены о ракетной опасности. Об этом утром в субботу, 18 мая, сообщает ТАСС со ссылкой на собственного корреспондента.
Ранее по всей территории Белгородской области была объявлена ракетная опасность.
В Белгороде и Белгородском районе объявляли ракетную опасность
Поздно вечером 17 мая дежурные средства российской системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили украинский беспилотник над Белгородской областью.
В ночь на пятницу, 17 мая, четыре региона России пытались атаковать 102 беспилотника ВСУ. Cредства ПВО уничтожили и перехватили 51 беспилотник над Крымом, 44 дрона — над Кубанью, 6 — над Белгородской областью и один — над Курской областью.
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