В Белгороде произошел взрыв

Взрыв был слышен в Белгороде после запуска сирены о ракетной опасности. Об этом утром в субботу, 18 мая, сообщает ТАСС со ссылкой на собственного корреспондента.

Ранее по всей территории Белгородской области была объявлена ракетная опасность.

В Белгороде и Белгородском районе объявляли ракетную опасность

Поздно вечером 17 мая дежурные средства российской системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили украинский беспилотник над Белгородской областью.

В ночь на пятницу, 17 мая, четыре региона России пытались атаковать 102 беспилотника ВСУ. Cредства ПВО уничтожили и перехватили 51 беспилотник над Крымом, 44 дрона — над Кубанью, 6 — над Белгородской областью и один — над Курской областью.