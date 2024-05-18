В Швеции допустили суд над участником «Евровидения»

Участник песенного конкурса «Евровидение-2024» от Нидерландов Йост Кляйн может предстать перед судом в Швеции в начале июня. Об этом передает телеканал NOS со ссылкой на его адвоката Яна-Оке Фельта.

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Адвокат артиста подчеркнул, что Кляйн отрицает, что сделал угрожающий жест в сторону женщины-оператора, снимавшей его на камеру без его согласия. Фельт подчеркнул, что между рэпером и организатором была договоренность, что его выход со сцены не будут записывать. При этом оператор продолжила съемку и проигнорировала просьбы Кляйна прекратить, после этого он оттолкнул камеру.

Йоста Кляйна (псевдоним Joost) дисквалифицировали в день финала конкурса. На него подала жалобу в полицию участница съемочной группы в связи с инцидентом, произошедшим после выступления Кляйна в полуфинале конкурса 9 мая.