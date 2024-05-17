В Ростовской области эвакуаторщик похитил и убил девочку

В Ростовской области 17 мая обнаружили мертвой пропавшую восьмилетнюю девочку, ее похитил и убил водитель эвакуатора. Об этом сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк.

Школьница пропала 17 мая днем в станице Ольгинской, она пошла в магазин, но домой не вернулась. Было установлено, что ее посадил в свою машину водитель эвакуатора. По ГЛОНАСС оперативники определили его местоположение — транспортное средство стояло в поле на проселке. Там же было обнаружено тело восьмилетней девочки.

По предварительным данным, водитель сначала надругался над школьницей, а потом задушил. Преступника задержали и доставили в территориальный отдел полиции. Им оказался 25-летний Руслан Ш.