У берегов Камчатки зафиксировали землетрясение магнитудой 4,8

Землетрясение магнитудой 4,8 произошло у берегов Камчатского полуострова в акватории Тихого океана, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

"По данным Камчатского филиала геофизической службы РАН, ночью 18 мая (17 мая мск - прим. ТАСС) в акватории Тихого океана зарегистрировано сейсмособытие. <…> Магнитуда сейсмособытия составила 4,8", - говорится в сообщении.

Уточняется, что землетрясение произошло на глубине 21 км. Эпицентр располагался в 68 км юго-восточнее Петропавловск-Камчатского городского округа.

"В отдельных районах Петропавловск-Камчатского и Вилючинского городских округов ощущались подземные толчки силой до трех баллов", - добавили в ГУ МЧС.

Жертв и разрушений в результате землетрясения нет. Угроза цунами не объявлялась.