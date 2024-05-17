Бывший участник шоу «Давай поженимся» стал фигурантом дела об убийстве

Старший помощник руководителя управления СК РФ по ЛНР Елена Марковская сообщила РИА Новости о раскрытии убийства 10-летней давности в Луганске. По данным следствия, обвиняемый в августе 2014 года насильно посадил в автомобиль прохожих, угрожая им ножом. Впоследствии он убил одного из них.

Угрожая оружием, они насильно посадили их в салон автомобиля и вывезли в лесополосу, расположенную в Луганске, — уточнила Марковская.

По ее словам, мужчины потеряли ориентир по дороге в Краснодон и решили спросить направление у двух прохожих, но планы изменились и они решили ограбить их. Марковская отметила, что обвиняемый несколько раз выстрелил в одного из них, после чего спрятал тело и покинул территорию республики. Личность преступника была установлена, но тогда поиски не привели к успеху. После образования в 2022 году органов СК России на территории ЛНР следователи начали изучать материалы архивных дел и смогли завершить расследование.

Правоохранители задержали мужчину в Батайске и этапировали в Луганск. Следователь Ленинского следственного отдела города собрал достаточную доказательную базу, уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Источник в силовых структурах рассказал журналистам, что фигурант дела является уроженцем Ростовской области, который в 2019 году участвовал в популярном телешоу «Давай поженимся». Невеста тогда не выбрала мужчину и предпочла другого кандидата.

В Санкт-Петербурге ранее Колпинский районный суд арестовал до 15 июля Артема Табачука, которого подозревают в убийстве солистки группы Una Анастасии Котовой. Мужчина дал признательные показания, его отправили в следственный изолятор.