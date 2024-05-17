В Пермском крае мужчина спас подругу от ревнивой супруги с ножом

В Пермском крае осудили женщину, которая пыталась расправиться с приятельницей, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону.

В августе прошлого года жительница Горнозаводска пришла в дом к знакомой, в гостях у которой в тот момент находился ее возлюбленный.

«На почве ревности подсудимая напала на женщину, нанеся ей неоднократные удары ножом по телу. Преступные действия фигурантки дела были пресечены сожителем, выбившим нож из ее рук», — отметили в ведомстве.

В итоге жертва была своевременно доставлена в больницу и выжила, а нападавшая оказалась на скамье подсудимых. Приговором суда ей было назначено наказание в виде шести лет лишения свободы, их она проведет в исправительной колонии общего режима.