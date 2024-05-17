Очевидица рассказала об обстановке в Военной академии в Петербурге после взрыва

В Санкт-Петербурге на территории Военной академии связи имени Буденного взрывом выбило окно на первом этаже здания. Об обстановке после инцидента рассказала очевидица в беседе с «Газетой.ру».

По словам местной жительницы, проходя мимо, она заметила машины спасательных служб — примерно 11 карет скорой помощи, три автомобиля полиции, и около восьми пожарных машин.